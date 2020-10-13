Eşek sütü içilir mi? Eşek sütü faydaları ve zararları nelerdir? Günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Antalya'da litresi 100 liradan satılan ve kanserden astıma, mide hastalıklarından cilt sorunlarına birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen eşek sütünün hiçbir faydasının olmadığı, sütü içen bir kadının ise alerji nedeniyle ölümden dönüp, bilimsel makalelere konu olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi'nden Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta açıklama yaptı. İşte, eşek sütü ile ilgili detaylar...



EŞEK SÜTÜ İÇİLİR Mİ?

Akdeniz Üniversitesi'nden Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, “Faydalı bile olsa bu fiyatlarda satılması doğru değil. Kanseri önlediğine dair hiçbir çalışma yok. Basit bilgilerle 'kansere iyi geliyor' denmesi suistimaldir" dedi.

Antalya’daki çiftliklerde üretilen, kanserden mide rahatsızlıklarına birçok hastalığa faydalı olduğu öne sürülen ve litresi 80-100 liradan alıcı bulan eşek sütünün, bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir faydası olmadığı ortaya çıktı. Anne sütüne çok yakın özellikte olduğu iddia edilerek yıllarca eşek çiftliği sahipleri tarafından vatandaşa satılan sütün, yurt dışında bilim insanları tarafından araştırılıp, makalelere konu olduğuna, kesin olarak kanıtlamış bir faydası olmamakla birlikte alerjik reaksiyon gösterebildiğine dikkat çekildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, fiyatından da yola çıkılarak çare arayan insanların bu arayışlarını kullanarak bir suistimal uygulandığını anlattı. Prof. Dr. Usta, “İşin içinde suistimal var. Faydalı bile olsa bu fiyatlarda satılması hiç doğru değil. Her hayvanın sütü, o hayvanın gelişimi için uygundur. Anne sütü de insana uygundur. İçindeki proteinlerin ölmemesi lazım. Eşek sütünü öyle koşullarda içiriyorlar ki bir süre sonra o proteinler ölüyor ve hiçbir faydası kalmıyor. Kanseri önlediğine dair hiçbir çalışma yok. Bu kadarcık basit bilgilerle 'kansere iyi geliyor' denmesi bir suistimaldir" diye konuştu.

EŞEK SÜTÜNÜN ZARARLARI NELERDİR?

Gereğinden fazla eşek sütü tüketmek alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. İçeriğinde cıva, kurşun ve kükürt içerdiği için yine aşırı tüketildiği zaman zehirlenmelere yol açabilir.

EŞEK SÜTÜNÜN KALORİSİ

Eşek sütünün kalorisi; 200 gram eşek sütü yaklaşık olarak 84 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %59 karbonhidrat, %20 protein, %22 yağ içermektedir.