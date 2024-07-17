Esed rejiminin eski Deyrizor Valisi, Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerinden ABD'De yakalandı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin eski Deyrizor Valisi Semir Osman Eş-Şeyh, ülkesinde bulunduğu dönemde siyasi muhaliflere işkence etmek ve öldürmek suçlamasıyla ABD'nin Los Angeles şehrinde yakalandı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 2020'den bu yana Los Angeles'ta ikamet eden Şeyh hakkında ABD vatandaşlığına geçmek için yaptığı başvuruda yanlış bilgiler vermekten suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusuna göre, başkent Şam'daki Adra Hapishanesi'ni yöneten, polislik, istihbarat subaylığı ve tuğgenerallik yapan eski Deyrizor Valisi Şeyh, siyasi inançları nedeniyle kimseye işkence ettiği veya herhangi bir cinayete karışıp karışmadığı konusunda yanlış beyanda bulundu.

Yeminli ifadeye göre Şeyh, başvurusunda, "yargısız infaz, siyasi cinayet veya diğer şiddet eylemlerini işlemediğini, emretmediğini, teşvik etmediğini, yardım etmediğini veya başka bir şekilde bunlara katılmadığını" belirterek yalan söyledi.

Deyrizor'da sivillere yönelik baskıların başlamasından iki yıl sonra, Şeyh'in eşi ABD vatandaşlığına geçti. Eşi, 2017 yılında Şeyh'in Los Angeles'ta kendisine katılması için gerekli belgeleri sundu ve Şeyh'in de göçmen vizesi alma süreci başladı.

Ayrıca Şeyh'in göçmen vizesi için kendisi ile yapılan mülakatta da yalan söylediği belirtildi.

Şeyh, başvuruda maddi olarak yanlış 7 beyanda bulunmakla suçlanıyor.

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Şeyh, hiç kimseye siyasi inançlarından dolayı zulmetmediğini, hiçbir cinayete karışmadığını, hiçbir zaman bir başkasına zarar vermeye çalışmadığını, hiçbir zaman bir hapishane ya da tutukevinde çalışmadığını ve başkalarına karşı silah kullanan hiçbir grupla çalışmadığını söyledi.

ABD hükümeti ayrıca onu yanlış belge ve bilgi sağlamakla da suçladı.