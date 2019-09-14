Esas Holding’in girişim sermayesi kolu olan ve 2018 yılının başında kurulan Esas Ventures, ABD ve Latin Amerika bölgesinde 4 farklı girişime toplamda 1 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Bugüne kadar 14 girişime destek veren kurumun, yeni yatırımlarıyla destek verdiği toplam girişim sayısınını 18’e yükselttiği açıklandı.

Yeni yatırım yapılan girişimlerle ilgili bir açıklama yapan Esas Ventures Kurucu Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı, "Yeni sayılabilecek bir girişim sermayesi şirketi olmamıza rağmen uluslararası gelişmeleri çok yakın takip ediyor ve dünyanın 4 bir yanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dijital eczane alanında daha önce yaptığımız mPharma ve Alto Pharmacy yatırımlarıyla tecrübe edindik. Bunun devamında Vitau’ya yatırım yaptık. Yeni yatırımımız bu alandaki tecrübemizi ortaya koyuyor" dedi.

ECZANEYİ DİJİTALE TAŞIDI

Esas Ventures'ten yatırım alan girişimlerden ABD merkezli Microverse, yazılım uzmanları için ücretsiz online eğitim veriyor.

Meksika’da hayata geçirilen Vitau ise dijital eczane hizmeti veriyor.

ABD merkezli girişim Misfits, marketlerin almadığı standart dışı meyve ve sebzeleri dijital kanal üzerinden üyelerine satarken, Mipos ise Güney Amerika bölgesindeki restoranların eve servis vermelerini sağlayan şirketlerle işlemlerini tek ara yüzden yönetebildikleri yazılım olarak faaliyet gösteriyor.

Esas Ventures'ın, Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika, Almanya, Meksika, Nijerya, Gana gibi birçok ülkede girişimcileri desteklediği bilgisi verildi.