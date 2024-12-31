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        Haberler Gündem Güncel Erzurumluların kar ve buz tehlikesine çözüm talebi | Son dakika haberleri

        Erzurum'da vatandaşlar çatılardaki kar ve buz tehlikesine çözüm bulunmasını istiyor

        Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, çatılarda oluşan kar ve buz birikintileri tehlike oluşturuyor. Erzurum'da vatandaşlar da kışın çatılarda oluşan ve ani sıcaklık değişimiyle düşen kar ve buz tehlikesine karşı çözüm bulunmasını talep ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:43 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:43
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        Erzurumluların kar ve buz tehlikesine çözüm talebi
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        Erzurum'da vatandaşlar, kışın çatılarda oluşan kar ve buz tehlikesine karşı çözüm bulunmasını talep ediyor.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, çatılarda oluşan kar ve buz birikintileri tehlike oluşturuyor.

        Ani sıcaklık değişimiyle çatılardan düşen kar ve buz kütleleri, ölüm ve yaralanmalara neden olurken, araçlarda da ağır hasara yol açıyor.

        Kentteki vatandaşlar ile esnaf, her yıl kış mevsiminde büyük tehlike oluşturan ve en son üniversiteli bir gencin hayattan kopmasına neden olan çatılardaki karlara karşı çözüm bulunmasını istiyor.

        "ÇATI SİSTEMİ ÇÖZÜLEMEYECEK SİSTEM DEĞİL"

        Çaykara Caddesi'nde esnaflık yapan Sinan Yaylalı, buz sarkıtlarının oluşturduğu tehlikeler nedeniyle iş yapamadıklarını anlattı.

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        Dükkanın önünü çatıdaki düşme tehlikelerinden dolayı kapattığını ifade eden Yaylalı, "Çatılara sistem getirilmesi lazım. Geçen bir öğrenci arkadaşımız rahmetli oldu, çok üzüldük. Her sene Erzurum'da buna benzer olaylar yaşanıyor. Ağır şartlarda yaşıyoruz. Burası kış memleketi. Teknoloji çağındayız, çatı sistemi çözülemeyecek sistem değil. Mutlaka mühendisler farklı çözümler getirebilir" dedi.

        "ÇATILARDA ISITMA OLMALI"

        Çatıdan kar ve buz düşme tehlikesi nedeniyle kafesinin önünü kapatan esnaf Ömer Atik ise bina yöneticilerinin bu konuda çok duyarlı olmasını istedi.

        Atik, "Esnafımızın da vatandaşımızın da çok dikkat etmesi lazım. Bina yöneticileri bu işlere bakmıyor. Her şeyi belediyeden, itfaiyeden bekliyorlar. Biz elimizden geldiği kadar kendi imkanlarımızla gerekeni yapıyoruz. Kimse geçmesin diye nöbetçi de koyuyoruz. Çatılarda ısıtma olmalı. Olmayınca bu sıkıntı sürekli oluyor. Erzurum'da bu konu büyük sorun. Yetkililerin bunun önlemini alması lazım" diye konuştu.

        "HERKES SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ"

        Vatandaşlardan Ravza Karaduman da buz düşmesi nedeniyle tehlike geçirdiğinden bahsederek, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

        "HEPİMİZİN BİR DAKİKADA HER ŞEYİ DEĞİŞEBİLİR"

        Nisa Çevik ise her yıl aynı sorunla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Hepimizin bir dakikada her şeyi değişebilir. Bir dakikada düşebilir. Korkuyoruz. Başıma gelmedi ama her an gelebilir" ifadesini kullandı.

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        #kar ve buz tehlikesi
        #çatı
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