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        Haberler Gündem Erzurum iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum iftara ne kadar kaldı, ilk iftar saati kaçta?

        Erzurum iftar vakti: 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum'da ilk iftar saat kaçta?

        Erzurum ilk iftar saati araştırması sıklaştı. İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan'ı 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla karşıladı. 30 gün boyunca ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bu senenin ilk oruçlarını tutarken; "Erzurum iftar vakti ne zaman, ilk iftar saat kaçta?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum iftar vakti ile sahur saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:38
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        • 1

          Ramazan ayının ilk orucu bu akşam açılacak. Maneviyatın en yoğun olduğu, birlik ve beraberlik duygularının perçinlendiği bu mübarek ayda 30 gün boyunca farzlar yerine getirilecek. 81 ilin imsak ve iftar vakitleri Diyanet İmsakiyesi ile netlik kazandı. Peki, Erzurum iftar vakti saat kaçta? İşte, 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum'da ilk oruçların açılacağı iftar saati...

        • 2

          ERZURUM İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

          Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Akşam
          1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:03 18:24
          2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:01 18:25
          3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 04:59 18:26
          4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 04:58 18:27
          5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 04:56 18:28
          6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 04:54 18:29
          7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 04:53 18:31

          ERZURUM İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI

          İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

          İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

        • 4

          2024 DİNİ GÜNLER TARİHLERİ

          Ramazan ayını 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi; bu sene 5 Nisan Cuma günü eda edilecek.

          11 Şubat'ta başlayan Ramazan ayı 9 Nisan Salı arefe gününde sona erecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

          Ramazan ayının geride kalmasının ardından sıra Kurban Bayramı'na gelecek. Dört gün sürecek Kurban Bayramı, 2024 yılında 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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