Erzurum'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Y.İ.Y'nin (21) kullandığı hafif ticari araç, Aktaş Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyreden M.A idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Y.İ.Y ile aynı araçtaki D.Y. ve Y.Y. sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne, M.A. ise Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılardan Y.İ.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçe hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan D.Y ve Y.Y. müdahalelerin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.