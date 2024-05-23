Erzurum'da evlat cinayeti: Tartıştığı babasını silahla öldürdü
Erzurum'da baba ile oğulun ofisteki tartışması kanlı bitti. Oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybederken, cinayet zanlısı oğul yakalandı
Erzurum’da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.
Çaykara Caddesi’nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.
BABASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, baba Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ölen babanın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.