Erzurum’da şadırvanlar buz tutarken, gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 12 dereceyi gösterdi. İHA'nın haberine göre, hissedilen hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğünü söyleyen vatandaşlar, "Son bir haftadır çok soğuk. Özellikle dışarıda çalışmak durumunda kalan insanlar soğuk hava karşısında zor anlar yaşıyorlar" diye konuştu.

Soğuk hava ulaşımı da olumsuz yönde etkiliyor. Sürücüler, yollarda oluşan buzlanma ve bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle uyarıldı.