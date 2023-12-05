Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Erzincan'da yiyecek arayan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

        Erzincan'da yiyecek arayan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

        Erzincan'daki Munzur Dağı'nda sürü halinde karlı arazide yiyecek arayan dağ keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçileri dronla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Erzincan'da hayvancılık yapan ve dronla çektiği ilgi çekici görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Mert Yılmaz, karla kaplanan Munzur Dağı'nda sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçilerini dronla kayıt altına aldı. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, yükseklerde yaşadığı için nadir görülebiliyor. Yılmaz, doğada gezerek yaban hayatını görüntülemeyi sevdiğini söyledi.

        • 2

          Arkadaşları ile piknik yapmak amacıyla Munzur Dağı'na gittiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

          "Bu sefer gittiğimizde çok güzel bir sürü ile karşılaştık. Baya kalabalık dağ keçisi sürüsü vardı. Çok sayıda hayvanı görünce biz de şaşırdık. Dağdan tek sıra halinde geçiyorlardı. Yanımızda bulunan kamera ile kayıt etmeye başladık. Biraz aşağı indiğimizde ise bu sefer çengel boynuzlu dağ keçilerini gördük. Onları da dronla çektik, bizden kaçmadılar. Dronla yanlarına kadar gitme şansını bulduk. Daha önce uzaktan görüyorduk ama şimdi ise dron ve kamera sayesinde daha da yakından gördük ve kayıt altına aldık. Bu kadar kalabalık hayvanı bir arada doğada görmek muhteşem bir duyguydu."

        • 3

          Hayvancılıkla uğraşan Ozan Irmak ise sık sık arkadaşları ile doğa gezilerine çıktıklarını belirterek, "Arkadaşlarla çıktığımız doğa gezisinde bu sefer farklı bir görüntüyle karşılaştık. Dağ keçileri genelde 5-10 hayvan bir arada gezerlerdi. Bu sefer bu hayvanları 50 üzerinde grup halinde gördük. Ben hayvancılığın yanı sıra aynı zamanda sosyal medya üreticisiyim. Çektiğim yaban hayvanlarını burada yayınlıyorum. Bizim için farklı bir görüntü oldu. Çektiğimiz görüntüleri daha sonra arkadaşlarımla oturup izledik. Belgesel tadında farklı bir görüntü oldu. O hayvanlar doğanın süsü" ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkıyor!
        Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkıyor!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Habertürk Anasayfa