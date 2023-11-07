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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe maçı hakeminin takipçisi olacağız - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan: Fenerbahçe maçı hakeminin takipçisi olacağız

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı ve bu hafta oynayacakları Konyaspor müsabakasına dair bir açıklama yaptı ve geçen haftaki hakemlerle ilgili verilecek kararın takipçisi olacaklarını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:50
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        "O hakemlerin takipçisi olacağız"
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

        Konyaspor karşılaşması için taraftara çağrıda bulunan Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik.

        Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.

        Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız.

        Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz.

        İnanıyoruz ki; sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız.

        Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park'a bekliyoruz.

        Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur."

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