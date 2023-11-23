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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan Nwakaeme açıklaması: Geri dönebilir! - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan Nwakaeme açıklaması: Geri dönebilir!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk sezonunun en etkili isimlerinden olan Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini söyledi. Doğan, "Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 12:41 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:41
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        • 1

          Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin akşam yemeğinde, transferlerden kulüp ekonomisine kadar açıklamalar yaptı.

        • 2

          88 MİLYON EURO'LUK ÖDEME

          Bir yandan yarışan diğer yandan ekonomik sorunlarla boğuşan bir dönemden geçtiklerini söyleyen Doğan, "Öncelikli gündemimiz ekonomidir. Önümüzdeki ay yeni sponsorluklarla birlikte benim dönemimde kasaya toplamda 88 milyon euroluk para katkımız gerçekleşmiş olacak. Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar lira civarında olurdu." diye konuştu.

        • 3

          "NWAKAEME İLE SEZON SONUNDA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

          Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarında transfere de değindi. Doğan, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini açıkladı. Abdullah Avcı ve kendisinin Nijeryalı futbolcu ile konuştuğunu söyleyen Doğan "Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Doğan, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Fahya kulübünde forma giyen ve sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Nwakaeme'nin de Trabzonspor'a yeniden geri dönmeyi çok istediğini belirtti.

        • 5

          Nijeryalı futbolcu, Al Fahya ile şu ana kadar 13 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

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