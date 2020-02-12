Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2020 yarışmacıları açıklandı. Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alan Ersin Korkut'un kim olduğu merak ediliyor. Peki Ersin Korkut kimdir? kaç yaşında ve nereli?

ERSİN KORKUT KİMDİR?

8 Kasım 1977'de Hakkari'de doğdu. Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkari'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalıştı.

Ersin Korkut'un kuzeni Yılmaz Erdoğan, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanında çalışması için çağırmış ve Ersin Korkut'un oyunculuk kariyeri böylelikle başlamış oldu. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyuncu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte cips reklamlarında rol aldı. Canlandırdığı rollerde kendine has tavrı ve şivesi, rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile kısa zamanda sevildi. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni topladı.