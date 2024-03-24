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        Haberler Müzik Erol Evgin ve Atiye’den düet

        Erol Evgin ve Atiye’den düet

        Erol Evgin, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde Atiye'yi ağırladı. Evgin ile Atiye, 'Altın Düetler 2' albümünde birlikte seslendirdikleri, sosyal medyada viral olan 'Tüm Bir Yaşam'ı birlikte seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:59
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        Erol Evgin ve Atiye'den düet
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        Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Evgin'in, bu özel gecede bir de sürpriz konuğu vardı.

        Konserini 'Söyle Canım' ile açan Erol Evgin, gece boyunca söylediği, Türk pop müziğine damga vurmuş, şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti.

        Erol Evgin, konserinin ilerleyen saatlerinde; “Bu akşam sahnemde sürpriz bir konuğum var. Başarılı, genç kardeşim Atiye, bizlerle” sözleriyle, izleyenlerin alkışları eşliğinde Atiye’yi sahneye davet etti. Evgin ile Atiye, 'Altın Düetler 2' albümünde birlikte seslendirdikleri, sosyal medyada viral olan 'Tüm Bir Yaşam'ı birlikte seslendirdi. Şarkı sonrasında Evgin, Atiye’ye teşekkür ederken, Atiye de; “Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sahnenizde olmaktan onur duydum” diyerek Erol Evgin’e teşekkür etti.

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        #Erol Evgin
        #atiye

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