10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' albümünden ilk video klibi Nil Karaibrahimgil ile birlikte 'Canım Benim' isimli şarkısına çekti. Serdar Erener’in yönetmenliğinde önceki gün Kemerburgaz’daki stüdyoda kamera karşısına geçen sanatçılar, çekim öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.
"BU ŞARKI NİL'E ÇOK YAKIŞTI"
Muhabirlerin , "Hayırlı olsun. 'Canım Benim' için buluştunuz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna, Erol Evgin, "Canım Benim' 39 yıllık bir şarkı. Sıcacık, naif bir aşk şarkısı. Ben bu şarkıyı Nil’e çok yakıştırdım. Onu çok beğeniyorum; sesini, tavrını... Çok güzel bir düet oldu. Nil, bize şarkıyı nasıl hayal ettiğini anlattı. İskender Paydaş da şarkıya onun hayaline göre bir düzenleme yaptı. Sonbaharda bir aşk şarkısıyla albümün ilk klibini çekelim istedim. Nil’i aradım, o da mutlulukla kabul etti" şeklinde yanıt verdi.
"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ İÇİMDE ÇALAN BİR ŞARKI"
Nil Karaibrahimgil ise, "Benim için hem onur verici, hem de çok heyecanlı bir durum. Hepimiz Erol ağabeyin şarkıları ile büyüdük diyeceğim ama kendisi hiç değişmiyor. Bir araya ilk geldiğimizde 'Buzlukta mı durdunuz bunca yıl?' dedim. Gerçekten bütün şarkılarını ezbere bildiğim, şarkılarıyla büyüdüğüm kıymetli bir isimle düet yapmak çok güzel bir duygu. 'Canım Benim' küçüklüğümden beri içimde çalan bir şarkı" dedi.
"SÜRPRİZ OLSUN"
Sanatçılar video klibin hikayesi ile ilgili, "Serdar Erener bizi hayalini kurduğu bir dünyaya, uzaya götürecek. Daha fazla ipucu vermeyelim, sürpriz olsun ama romantik bir video klip olacak" dedi.
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