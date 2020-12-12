Erol Bulut, eski milli futbolcudur. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Erol Bulut hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EROL BULUT KİMDİR?

Erol Bulut, 30 Ocak 1975'te doğdu. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk eski millî futbolcu ve Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür.

Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veria takımlarında forma giymiştir.

Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir.

5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.