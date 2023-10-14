Erling Haaland, Norveç tarihine geçti!
Norveçli yıldız Erling Haaland milli formayla 27. golünü atarak, 26 golü bulunan Einar Gundersen'i geçip Norveç Milli Takımı tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu.
Giriş: 14.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:43
Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı 27 maçta 27 gole imza atarak, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Bu alanda 26 golü bulunan eski milli futbolcu Einar Gundersen’i geçerek Norveç tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu. Listenin zirvesinde ise attığı 33 golle Jörgen Juva bulunuyor.