Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Erling Haaland, Norveç tarihine geçti! - Futbol Haberleri

        Erling Haaland, Norveç tarihine geçti!

        Norveçli yıldız Erling Haaland milli formayla 27. golünü atarak, 26 golü bulunan Einar Gundersen'i geçip Norveç Milli Takımı tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haaland, Norveç tarihine geçti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı 27 maçta 27 gole imza atarak, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Bu alanda 26 golü bulunan eski milli futbolcu Einar Gundersen’i geçerek Norveç tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu. Listenin zirvesinde ise attığı 33 golle Jörgen Juva bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa