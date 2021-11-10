Erkin Arslan ve Buray'dan 10 Kasım'a özel '1938'

HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü için stüdyoya giren Erkin Arslan ve Buray, Ulu Önder'e duydukları saygı ve özlemi notalarla ifade ettiler.

Sözü ve müziği Erkin Arslan'a ait olan '1938' adlı esere hem müzikal hem de duygusal anlamda hayat veren ikili, zamanın çok ötesinde bir eserin parçası olmaktan ötürü apayrı bir gurur yaşadıklarını dile getirdiler.

Arşiv niteliğindeki müzikal çalışmanın temellerini Atatürk'ün de bir dönem konakladığı Pera Palace Hotel'de atan ikili, fotoğraf çekimleri içinde yine aynı mekanı tercih ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izlerinin bulunduğu mekanın atmosferinde objektif karşısına geçti.

Genç kuşakların Atatürk özlemine ve sevgisine tercüman olmayı hedefleyen Erkin Arslan ve Buray, yayınladıkları bu eser ile tarihe de bir not düşmek istediklerini ifade ettiler.

'1938' adlı şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.