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'Erken Modern Avrupa Tarihi' kitapçılarda

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Oxford Üniversitesi tarafından İskoç tarihçi Hamish Scott editörlüğünde hazırlanan iki ciltlik “Erken Modern Avrupa Tarihi – Esaslar” adlı kitabı İsmail Hakkı Yılmaz çevirisiyle yayımlandı. 

Giriş: 09.01.2023 - 10:45 | Güncelleme: ABONE OL
'Erken Modern Avrupa Tarihi' kitapçılarda
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VBKY tarih kitaplığı genişlemeye devam ediyor. 2015 yılında Erken Modern Avrupa Tarihi Rehberi başlığıyla iki cilt olarak Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Erken Modern Avrupa Tarihi – Esaslar” isimli kitap okurla buluştu. İsmail Hakkı Yılmaz’ın çevirisiyle Türkçe literatüre kazandırılan eser, erken modern dönemde değişen, ortaya çıkan, yeniden tanımlanan dokuz ayrı olguyu konu ediyor. Erken modernite dönemi, çevre ve iklim, toplum sağlığı, hastalıklar ve tıp, tarihsel demografi, zaman algısı, ulaşım ve iletişim, yerel diller ve okuryazarlık ve matbaa olguları üzerinden inceleniyor.
Kitapta, tarihçilerin “erken modern” terimini 1930’lardan beri epey yaygın bir şekilde kullanmasının terimin 1970’lerden itibaren yaygınlaşmasını kolaylaştırdığını anlatan Hamish Scott, terminolojinin bilim dünyasına yayılmasını şu sözlerle okurlarla paylaşıyor:

“Amerikalı akademik tarihçiler on yıl gibi bir süre içinde terminolojiye iyice hâkim oldular. Terminoloji buradan bütün Anglofon bilim dünyasına yayıldı ve bu bir bilim adamının “erken modern akademik makine”den söz ettiği 1990’ların ortasına kadar sürdü. Atlas Okyanusu’nun iki kıyısındaki üniversitelerde erken modern dönemleştirme üzerine dersler verilmeye başlandı ve terim modern dönemin bir alt kısmı olarak kabul edildi. Erken modern tarih çalışmalarını yayımlamak üzere yeni diziler oluşturulurken, akademik dergiler de terimi başlıklarına eklediler ve bazı örneklerde görüldüğü gibi sırf bu alanda uzmanlaştılar. Biraz gecikerek, tereddütle ve yarım yamalak da olsa yakın bilimsel disiplinler de –Sanat Tarihi ve Edebiyat– bu terminoloji ve dönemleştirmeyi sahiplenirken, terim üzerine –bir tür bilimsel barometre işlevi gören– akademik konferanslar düzenledi.”
Avrupa tarihi ve tarihçiliğinin bu rehber eseri, son yıllarda tarihçilerin en çok üzerinde durdukları dönemlendirmelerden biri olan erken moderniteye ışık tutmayı amaçlıyor.

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