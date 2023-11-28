Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!

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Bursa'da olay önceki gün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Güleser K. (33), sevgilisi olduğu iddia edilen Yücel U.'yla tartışmaya başladı.

2. KATTAN BOŞLUĞA İTTİ DHA'da yer alan habere göre tartışma sonrasında Güleser K., Yücel U.'yu tartıştığı 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti.

BIÇAKLA BAŞINA GELİP BEKLEDİ Metrelerce yükseklikten düşen Yücel U., acı içerisinde komşularından yardım istedi. Bu sırada elindeki bıçakla yerde hareketsiz şekilde yatan erkek arkadaşının yanına elinde bıçakla gelen Güleser K., bir süre bekledi.

"BENİ ALDATMANIN BEDELİ BU" Yerde yatan Yücel U.'ya hakaretlerde bulunan Güleser K., bu sırada kendisini telefonla görüntüleyen komşularına da tepki gösterdi. Elindeki bıçakla eşinin çevresinde dolaşan Güleser K., camdan bakan komşularına, "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın" diye bağırdı. REKLAM

YARALI ADAM TEDAVİ ALTINA ALINDI Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Gözaltına alınan Güleser K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Güleser K., Cumhuriyet Başsavcılığımızca `Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Kasten Yaralama´ suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. "SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR" Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.