Erkek arkadaşı tarafından dövülen kadının ifadesi şaşırttı

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde Azra H.A. isimli kadın, otomobile bindiği sırada E.A. tarafından tekme tokat dövüldü.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından ikili polis merkezine giderek ifade verdi.

Azra H.A. ifadesinde, yanındaki kişinin nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte de alkolün de etkisi ile kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada nişanlısı olduğunu iddia ettiği kişinin "bin şu arabaya" diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI Kadın, dövülmediğini ve şikayetçi olmadığını söyledi. Öte yandan, olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, aracın yanında yerde oturan kadının, bir erkek tarafından önce saçından çekilerek tokatlandığı, ardından da tekme ve yumrukla dövüldüğü anlar yer aldı. Yol ortasında kabus dolu anlar