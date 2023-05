Erkan Kolçak Köstendil'in kaderi çoktan çizilmişti. Erkan Can'ın o gün Bursa'da olması da bunun bir göstergesiydi.

Erkan Can, Ali Sürmeli ile birlikte Atatürk Lisesi'ne geldi.

İki oyuncu o gün hem Bursa'daydı hem de okula 10 dakikalık mesafedeydi.

Bu tesadüf Erkan Kolçak Köstendil'in kaderinin çoktan çizildiğinin göstergesi değil de neydi?

Ne var ki iki deneyimli oyuncunun karşısında daha ilk anda tel tel döküldü.



Erkan Can sordu; "Shakespeare'i biliyor musun?"

Erkan Kolçak Köstendil, geçmiş yıllarda izlediği Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı 'Romeo + Juliet'ten yola çıkarak "Leonardo DiCaprio" cevabını verdi.

Erkan Can cevap verdi; "Seninle çok işimiz var."