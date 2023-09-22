Erkan Kolçak Köstendil: O da eğlenmeyi hak ediyor
Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun çifti, Etiler'deydi. Eşinin oyun galasının olduğunu belirten Köstendil, "O da eğlenmeyi hak ediyor" dedi
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj isteğini kırmayan Köstendil, gazetecilerle sohbet etti.
"Tatilde yarı çalışıp, yarı tatil yaptım" diyen oyuncu, muhabirlerin, "Yeni projeniz var mı?" sorusuna, "Çok fazla film projem var. Bir tanesini yazın çalıştık. Ankara'da bir film çektik" şeklinde yanıtladı.
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Erkan Kolçak Köstendil'in röportaj verdiği esnada objektiflere Cansu Tosun da yansıdı. Tosun, eşine esprili bir şekilde, "Sen ne anlatıyorsun?" diyerek, güldü.
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"SENİ ÇEKMESİNLER DİYE KONUŞUYORUM"
Erkan Kolçak Köstendil ise, "Sen gitsene ağabey. Seni çekmesinler diye konuşuyorum burada, gitsene ağabey" ifadelerini kullanarak kahkaha attı.
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"O DA EĞLENMEYİ HAK EDİYOR"
Ardından eşinin de oyun galasının olduğunu belirten Erkan Kolçak Köstendil, "O da eğlenmeyi hak ediyor" şeklinde konuştu.
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Ayrıca Cansu Tosun'un eşine aşk dolu bakışları da dikkatlerden kaçmadı.