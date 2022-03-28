DHA

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin (32) alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde Tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.

DİZİLERDE ROL ALMIŞTI

Kaledibi'nin 'Yasak Elma', 'Diriliş Ertuğrul', 'Vatanım Sensin' ve 'Kırgın Çiçekler' gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi.