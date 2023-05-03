Erkan Baş'tan Muharrem İnce’ye: Kılıçdaroğlu’nu destekleyin

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş “Memleket meselesi” videosuyla Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye seslendi. Baş, İnce’den Kılıçdaroğlu’nu desteklemesini istedi.

ERKAN BAŞ: TARİHE GÜNEŞLİ GÜNLERİN GÖLGESİ OLARAK GEÇMEYİN

Erkan Baş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Sayın Muharrem İnce sizinle kişisel hiç tanışıklığımız yok. Hiç görüşmedik dolayısıyla kişisel münakaşamız da hiç olmadı. Bu nedenle rahat ve açık konuşacağım.” sözleriyle başladı. İnce’nin 2018 seçimlerindeki oy oranı nedeniyle şimdi de büyük bir ilgi yarattığını düşündüğünü ve buna güvendiğini söyledi. Ancak mevcut durumun öyle olmadığını belirten Baş, Erdoğan’ı ilk turda yenebilecek adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZİN KURTULUŞU HEPİMİZDEN ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?"

"Size TİP seçmenleri adına sesleniyorum" diyen Baş, mesajında "Gelin yurttaşlara, seçmenlere samimi içten çağrı yapın, ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin Kılıçdaroğlu’na destek isteyin bu işi ilk turda bitirelim bu zaferde sizin de katkınız olsun" ifadelerine yer verdi.