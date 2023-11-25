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        Haberler Dünyadan Erin Foster: Hamileyim - Magazin haberleri

        Erin Foster: Hamileyim

        Simon Tikhman ile evliliğini sürdüren Erin Foster, "Şu anda pozitif bir şeye ihtiyacımız var gibi geliyor, bu yüzden bir şeyler sunmak istiyorum. Hamileyim" diyerek, anne olmaya hazırlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:25
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        • 1

          ABD'li yazar, oyuncu ve girişimci Erin Foster, 2019'da Simon Tikhman ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.

        • 2

          ANNE OLUYOR

          41 yaşındaki Foster, anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Erin Foster, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

        • 3

          "HAMİLEYİM"

          Bir hâyli neşeli olduğu görülen ve ilk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Foster, "Şu anda pozitif bir şeye ihtiyacımız var gibi geliyor, bu yüzden bir şeyler sunmak istiyorum. Hamileyim!" şeklinde konuştu.

        • 4

          Üvey ablasını kutlayan Gigi Hadid'in ardından oyuncu Jennifer Garner, Courtney Cox, Milla Jovovich de Erin Foster'a tebrik mesajları yağdırdı.

          Fotoğraflar: Instagram

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