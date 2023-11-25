Erin Foster: Hamileyim

"HAMİLEYİM"



Bir hâyli neşeli olduğu görülen ve ilk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Foster, "Şu anda pozitif bir şeye ihtiyacımız var gibi geliyor, bu yüzden bir şeyler sunmak istiyorum. Hamileyim!" şeklinde konuştu.