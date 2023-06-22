Erik Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Erik Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Erikler, hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen lezzetli ve besleyici meyvelerdendir. Erik ağaçları, bahçenin peyzajına büyüleyici bir dokunuş katar ve mevsimler boyunca değişen görünümleri ile dikkat çeker. Bahçenizde bir erik ağacı yetiştirmek istiyorsanız, öncelikle onun gereksinimlerini anlamanız gerekir. Erik ağaçları ekimden itibaren ne kadar sürede meyve verir? Erik hangi ayda ekilir, çok su ister mi? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Erik Ağacının Genel Özellikleri

Erik ağaçları, Rosaceae familyasına aittir ve genellikle ortalama 5-6 metreye kadar büyüyebilirler. Yaprakları genellikle oval şekillidir ve sonbaharda koyu yeşil renklerini sarıya çevirirler. Bahar aylarında beyaz renkli çiçekler açarlar. Erik ağaçları, genellikle iyi drene edilmiş topraklarda ve tam güneş ışığında en iyi performansı gösterirler.

Erik Çeşitleri Nelerdir?

Türkiye'de yetiştirilen erik çeşitleri arasında Can Erik, Papaz Erik, Misket Erik ve Çağla Erik gibi popüler türler bulunur. Bu çeşitler, iklim koşullarına ve toprak türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Erik Ne Zaman Ekilir?

Erik ağaçları genellikle sonbaharın sonlarına doğru veya ilkbaharın başında ekilir. Bu, ağacın köklerinin yeni büyümeye başlamadan önce toprağa yerleşmesi için zaman verir.

Erik Nasıl Ekilir?

Erik ağaçları tohumdan yetiştirilebilir. Bununla birlikte en yaygın yöntem, köklü bir fidanı direkt olarak toprağa dikmektir. Fidanı dikmeden önce, toprağı iyice sulayın ve geniş bir çukur açın. Fidanın köklerini çukura yerleştirin ve toprağı çukurun üzerine geri dökün. Fidanı iyice sulayın ve ilk birkaç hafta boyunca düzenli olarak sulamaya devam edin.

Erik Ne Sıklıkla Sulanır?

Erik çok su ister mi sorusu bahçesinde kendi eriğini yetiştirmek isteyenlerin akıllarını kurcalayan bir sorudur. Bulunduğunuz iklim ve toprak türüne bağlı olarak değişebilmekle birlikte erik genellikle haftada bir kez sulanır. Toprak, sulamalar arasında hafifçe kurumaya bırakılmalıdır. Erik ağaçları, özellikle gençken düzenli sulama isterler. Ancak, aşırı su, özellikle iyi drene olmayan topraklarda, kök çürüklüğüne neden olabilir. Fazla sulama erik ağacının kökünü çürütebildiği gibi aynı zamanda ağacı hastalıklara da açık hale getirir.

Erik Hangi Ayda Ekilir?

Erik kış mevsiminin ılık yaşandığı bir yerde sonbahar aylarında, kış mevsiminin soğuk ve don olaylarının fazla yaşandığı bir bölgede ise toprak iyice ısındıktan sonra ilkbahar mevsiminde ekilir. Erik fidanı açık köklü bir yapıya sahipse Kasım-Mart ayları arasında ekim yapılabilir. Diğer yandan kapalı yani tüplü erik fidanınız varsa herhangi bir ayda ekebilirsiniz.

Erik Ekimi ve Sulaması

Erik ekimi için en uygun zaman sonbaharın sonları veya ilkbaharın başlarıdır. Erik ağaçları genellikle haftada bir kez sulanır ancak bu, iklim ve toprak türüne bağlı olarak değişebilir.

Toprak isteği: Erik ağaçları, nötr pH değerine sahip iyi drene edilmiş toprakları tercih ederler. Ağır, kil içerikli topraklardan kaçınılmalı ve toprağın organik madde ile zenginleştirilmesi faydalıdır.

Erik ağaçları, nötr pH değerine sahip iyi drene edilmiş toprakları tercih ederler. Ağır, kil içerikli topraklardan kaçınılmalı ve toprağın organik madde ile zenginleştirilmesi faydalıdır. İklim isteği: Ilıman iklimi tercih ederler. Ancak, birçok tür, bir dizi iklim koşuluna dayanıklıdır.

Ilıman iklimi tercih ederler. Ancak, birçok tür, bir dizi iklim koşuluna dayanıklıdır. Su isteği: Erik ağaçları genellikle düzenli sulama isterler. Bunun yanında fazla sulamadan mutlaka kaçınılmalıdır.

Erik Ne Kadar Sürede Yetişir?

Erik ağacımızı ektik, düzenli bakım ve sulama gerçekleştirdik. Peki erikler ne zaman olmaya başlayacak? Erik ağacının büyümesi ve meyve vermesi, ekimden itibaren 3-6 yıl arasında sürebilir. Bu süre ağacın türüne, bakımına ve yetiştirildiği koşullara bağlı olarak değişebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner