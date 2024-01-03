Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Eren Derdiyok futbolu bıraktı - Futbol Haberleri

        Eren Derdiyok futbolu bıraktı

        Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, aktif futbol kariyerini noktalayarak antrenörlüğe başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eren Derdiyok futbolu bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FC Schaffhausen'den yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Eren Derdiyok'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirtildi.

        Kariyerinin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Eren, "Buradaki oyuncuları ve ortamı çok iyi biliyorum. Kendimi tamamen yeni görevime adayacağım." ifadelerini kullandı.

        İsviçre doğumlu olup hem İsviçre hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan Eren Derdiyok, BSC Old Boys takımında başladığı kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen ve 1899 Hoffenheim gibi takımlarda mücadele etti.

        Türkiye'de ise Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde oynayan Eren, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 60 maçta 11 gol attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Habertürk Anasayfa