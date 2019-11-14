Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'daki görüşmeye katılan senatörlere, 'Mazlum Kobani' kod adlı PKK'nın üst düzey isimlerinden Ferhat Abdi Şahin'in sorumlu olduğu terör saldırılarını anlatan bir video izletti.
Videoda, başta Trump olmak üzere ABD'li yetkililerin 'General Mazlum' adıyla andıkları terörist Şahin'le ilgili şu bilgiler yer alıyor:
- 27 Temmuz 2008'de Güngören'de düzenlenen saldırının sorumlusu. Eylemde 5'i çocuk 17 kişi ölmüştü, 154 kişi yaralanmıştı.
- 16 Temmuz 2005'te İzmir'de 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan PKK saldırısının sorumlusu.
- 2006'da Antalya'da 4 kişinin ölümüne, 87 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırının da sorumlusu.
- Bugüne kadar 313 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı.
- 1991-1995 yılları arasında 29 polis karakoluna Şahin'in talimatıyla düzenlenen saldırılarda 5 kişi öldü.
- 1996'da, Hakkari/Çukurca'da sivilleri taşıyan minibüse düzenlenen roket saldırısı da Şahin'in kanlı listesinde yer alıyor. Saldırıda 17 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
- 5 Ekim 1993'te Mazlum'un emriyle Güneydoğu'da ateşe verilen 22 köy evinde 35 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.
- 20 Ağustos 2008'de 13 polisin şehit edildiği intihar saldırısı da Şahin'in talimatıyla düzenlenmişti.
- Şahin'in ölüm listesinde, 20 Eylül 2011'de Ankara'da 5 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bombalı saldırı da yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!