Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'daki görüşmeye katılan senatörlere, 'Mazlum Kobani' kod adlı PKK'nın üst düzey isimlerinden Ferhat Abdi Şahin'in sorumlu olduğu terör saldırılarını anlatan bir video izletti.

Videoda, başta Trump olmak üzere ABD'li yetkililerin 'General Mazlum' adıyla andıkları terörist Şahin'le ilgili şu bilgiler yer alıyor: