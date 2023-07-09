Erden Timur tek tek açıkladı: Icardi ve Angelino...

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında basın toplantısı düzenledi. Icardi ve Angelino başta olmak üzere transfer sorularını yanıtlayan Timur'un açıklamaları şöyle:

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MAURO ICARDI "Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi.

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Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2 2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydettik. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir."

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"KAMPA TRANSFER GELECEK" "Kampa gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa daha rahat konuşabiliriz ama piyasa geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş çünkü oyuncular Arabistan'dan teklif bekliyor.

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Şu an kimse transfere evet demiyor. Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar."

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"ÇOK İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ" "Mertens, Galatasaray'a geldi. Bunun sebebi Napoli'de oynamasıydı. O yüzden Juventus'a gitmedi. Tüm oyuncuların fiyatlarını kendi seviyemize indirmemiz lazım. Bu kulüpler de bizim sosyal medyamızı takip ediyor. Galatasaray'ın taraftar sayısı çok olduğu için atılan tweetler kulüpleri de etkiliyor. Kulüpler de Türkiye'de çok isteniyor siz bunu almak zorundasınız diyorlar"

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"Bu durum normal olarak maliyeti artırıyor. Kimin bileği erken düşerse o mağlup oluyor. Baskı çok büyük. Tüm amacımız bu kampa oyuncu getirmek. Kampımız da çok erken başladı. Lig tarihinde ilk defa bu yaşanacak. Kimse transfer konusunda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımızdan emin olsunlar."

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ANGELINO VE PAREDES "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle olması transferi zorlaştırıyor, kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz. Paredes de alternatiflere bakıyor. O da ona göre bir karar verecek."

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"SOSYAL MEDYAYI TAKİP ETMİYORUM" Ben baskıyı çok hissetmiyorum. Sosyal medyayı hiç takip etmiyorum. Arkadaşlarım bana destek mesajları paylaşıldığını söyledim. Bilgi açısından değerli bir mecra ama vakit eksikliğinden bakamıyorum. Negatiflik de çok fazla orada. İnsanlar kalbini negatiflerden uzak tutması gerekiyor. Ben 9 yıl önce sosyal medyadan çıktım. Kendimce güzel bir şey bu.

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"BEKLEMEMİZ GEREKİRSE BEKLERİZ" Geçen sene de tek tek anlattım. Önce taraftarın gönlünü almak için transfer yapamayız. Galatasaray'ın parasıyla strateji olmaz. Bu kendinizi kurtarmak için yapılan bir şeydir. Doğru neyse o dur. Geçen seneden daha iyi bir performansla takımı oluşturacağız. Geçen seneki gibi çok transfer yapmayacağız çünkü bir omurgamız var. Beklememiz gerekirse bekleyeceğiz.

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Bu sene gelirlerinizin yarısı bankaya gidiyor. Galatasaray tarihinde bu bir ilk. Tüm takımlar için geçerli bu. 100 lira geliriniz varsa 50 lirasını bankaya ödememiz gerekiyor. Giderleri düşüremiyoruz. Canımızı dişimize takıp sponsorlarla gelirlerimiz arttırdık. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Bu kusursuz bir fırtına gibi. Gelirlerin yarısı bankaya gidiyor, döviz sürekli artıyor. Bu hedef küçültmek için yeterli bir durum ama biz hedef küçültmüyoruz. Amacımız yeniden Avrupa'da şampiyon olmak.

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İKİNCİ FORVET AÇIKLAMASI Forvete alacak oyuncu buluyorsunuz ama önce Mauro var. İlk önce onu bitirmeniz gerekiyor. Birini getirdiğinizde diğerinin gelme ihtimali daha da zorlaşıyor. Tanımadığınız bir oyuncuyu ikna etmek bu konuda kolay değil.

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İkinci forvet almamız lazım. Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet bakıyoruz. Icardi olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Icardi'nin gelişine göre ikinci forvete bakıyoruz. Icardi'nin gelmesi belli olmadan ikinci forveti almayacağız.

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"BAZI ELEŞTİRİLER MAKSATLI" Bekletmeyelim baskı var, alalım biz ikinci forveti demeyeceğiz. Bazı eleştiriler de maksatlı yapıyor. Galatasaray'ın içinde de ufak bir şey olsun da çullanalım diyen çok insan var. Bunlar örgütlü yapılan şeyler. Bunlar olabilir mi, olabilir. Yalnız kaldığımı düşünmüyorum. Bazı insanlar gerçekten katkı vermek için eleştiriliyor. Bu da çok değerli tabii ki"

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"Seçim sürecinde artı ve eksilerimizi konuşalım dedim. Bazılarının maksadı çullanalım ama iyi gittiğimiz için fırsat bulamadılar. Bu sene daha yüksek bir gelirimizin olması lazımdı. Transfer anlamında geçen sene eksiklerimiz oldu, basketbolda da eksiklerimiz oldu. Hatalarımızı paylaşacağız. Doğruyu çok abartıp eksiyi saklamak kamuoyunu yanıltmaktır. Bu da kul hakkının daniskasıdır.

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"KADROYU KORUMAK İSTİYORUZ" Amacımız kadromuzu belli ölçüde muhafaza etmek. Bu yine Galatasaray'ın çıkarlarına bağlı. Sadece sportif başarı sağlamak bir başarıdır ama sadece bu istenmesin. taraftar bu beklentiyi yöneten şeydir. taraftardan beklediğim; sportif başarı, finansal sürdürebilirlik ve 20 yılın planına uygun davranmaları...

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Oyunculara iyi teklif geldiğinde satabiliyor olmalıyız. Burada oyuncu satmadığınızda genç yetenek getiremiyorsunuz. Oyuncuların burayı bir sıçrama yeri olarak görmeli. Amacımız kadro yapısını tutmak ama hiç Premier Lig görmemiş bir adamı 30-35'e satalım. Teklif geliyor 10 milyon euro, market fiyatı da o ama taraftar fiyatını yüksek beklediği için satmıyoruz. Taratar böyle bekleyebilir ama bunun aydınlatılması lazım.

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KİMLERE TEKLİF GELDİ? Somut teklifler, Nelsson, Zaniolo, Cicaldau, Morutan, Kerem, Barış, Emin bayram gibi birçok oyuncumuza teklif var. Eğer satılırlarsa hepsinin alternatifi hazır. Arabistan olayı olmasaydı müthiş bir hazırlığımız vardı.

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