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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan Nicolo Zaniolo açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan Nicolo Zaniolo açıklaması

        İtalya Milli Takımı'nın kampında bulunan Nicolo Zaniolo'ya yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılırken İtalyan futbolcu hakkında çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Bonservisi Galatasaray'da bulunan Zaniolo'yla ilgili açıklama yaptı

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 15.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:15
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        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
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        Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo, İtalya'da yasa dışı bahis iddiasıyla suçlanıyor. İtalya Milli Takımı'nın kampında bulunan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı.

        Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarına el konulan Zaniolo, yasa dışı olduğunu bilmediği bir platforma girdiğini ancak burada çevrim içi bazı iskambil oyunları oynadığını, maçlara bahis oynamadığını söylerken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da konuya dair açıklama yaptı.

        "ŞU ANDA TEMAS HALİNDEYİZ"

        İtalyan futbolcuyla görüştüklerini dile getiren Erden Timur, Zaniolo'nun kendilerine böyle bir şeyin içinde olmadığını ifade ettiğini söyledi. Timur, "Şu anda kulübümüze ulaşan bir durum yok. Ortada bir suçlama var ve soruşturma var. Avukatlarla temas halindeyiz. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Daha önce Juventuslu futbolcu Nicola Fagioli bahis oynadığını itiraf ederken Sandro Tonali ve Zaniolo, İtalya Futbol Federasyonunun kararıyla milli takım kampından ayrılarak evlerine dönerken futbolcuların, telefon, tablet ve bilgisayarlarına da el konuldu. Söz konusu aygıtlarda, futbolcuların yasa dışı bahse yönelik sohbetlerinin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

        FAGIOLI BAHİS OYNADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

        Juventuslu Nicola Fagioli ise yargıyla anlaşma yoluna giderek bahis oynadığını kabul etmişti. 22 yaşındaki Fagioli, savcılığa verdiği ifadesinde, yasa dışı bazı sitelerde bahis oynadığını söyledi.

        Fagioli'nin 3 yıl futboldan men ve 25 bin avronun üzerinde para cezası alabileceği belirtiliyor. İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

        Diğer yandan, adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçen futbolcuların, kendi oynadıkları takımların maçlarına bahis yaptıklarına dair bir durumun tespit edilmesi halinde, kulüplerinin de ceza alma riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

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