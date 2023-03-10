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Erdemir ve İsdemir temettü dağıtmama kararı aldı

Erdemir ve İsdemir yatırım döneminde oldukları gerekçesiyle ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla 2022 kârlarında temettü dağıtmama kararı aldı

Giriş: 10.03.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Erdemir ve İsdemir temettü dağıtmama kararı aldı
Erdemir ve İsdemir temettü dağıtmayacak
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HABERTURK.COM

Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) ile İskenderun Demir Çelik (İsdemir) kâr payı dağıtmama kararı aldı.

Ereğli Demir ve Çelik'tan KAP'a yollanan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 24.264.661.561 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 18.005.034.248 TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla;

- Şirketimizin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kâr payı dağıtılmaması,

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem kârı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

- 2022 yılı dağıtılmayan net kârların olağanüstü yedek olarak ayrılması,

hususlarının 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."

İSDEMİR AÇIKLAMASI

İsdemir'in KAP açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 13.445.461.872 TL, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş solo mali tablolara göre ise 6.726.197.121 TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla;

- Şirketimizin yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kâr payı dağıtılmaması,

- TTK'nın 519. maddesi ve SPK hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılması sonucunda VUK hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden %5 oranında genel kanuni yedek akçe ayrılmaması,

- 2022 yılı dağıtılmayan net karların olağanüstü yedek olarak ayrılması,

hususlarının 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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