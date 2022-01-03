Erdem Kınay'dan 'Proje 3'

Erdem Kınay, 12 şarkıdan oluşan yeni albümü 'Proje 3'ü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Albümde şarkıların sözleri Deniz Erten'e Murat Güneş'e, Günay Çoban'a, Yusuf Taşkın'a ve Selahattin Erhan'a ait müzik düzenlemesi ise Erdem Kınay'ın imzası yer alıyor.

Erdem Kınay, 'Proje 3'te ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Yılmaz Taner ve genç müzisyenlerle birlikte çalıştı.

Kınay'ın yeni albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.