Kenan Doğulu ve Erdem Kınay'dan yeni yıl sürprizi

Sözleri Murat Güneş’e ait olan "Hezarfen" adlı şarkının müzik ve düzenlemesi Erdem Kınay imzası taşıyor. Kenan Doğulu’nun eşsiz yorumuyla dinleyiciyle buluşan şarkı, müzik dünyasına bir yeni yıl armağanı... Yazın sıcaklığını ve enerjisini hissettirip dinleyenlerin içini ısıtacak şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kenan Doğulu’nun sesinden, Erdem Kınay’ın müziğiyle 2022’nin ritmini yükseltecek “Hezarfen” şarkısı tüm dijital platformlarda yerini alı.