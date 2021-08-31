Çeşme ve Bodrum, Kenan Doğulu ile coştu!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Muhteşem sahne performansı ve güçlü orkestrası ile Kenan Doğulu, Çeşme ve Bodrum'u salladı. En sevilen şarkılarından biri olan "İlk Adımı Sen At" ile konserlerini başlatan Doğulu, konserler sonunda kesilmeyen alkışlar üzerine bis yaparak, "Pamuk" ve "Susma" şarkılarını seslendirdi.

Sahnede Kenan Doğulu'ya eşlik eden başarılı orkestrada; tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Ziya Arman yer aldı.

Konserlerinde şıklığıyla da kendine hayran bırakan Kenan Doğulu, Çeşme ve Bodrum konserlerinde Merve Kırşan stil danışmanlığında hazırlanan kıyafetlerle sahne aldı. Yaz aylarında birçok ilde verdiği konserlerle müzikseverleri büyüleyen Doğulu, Çeşme ve Bodrum konserleriyle yaza veda etti.

Kenan Doğulu, eylül ayında da sevenleriyle buluşmaya devam edecek.