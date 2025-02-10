Erdek ve Kapıdağ'da deniz çekildi

Erdek ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında deniz çekildi
Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında deniz suyu metrelerce çekildi
Giriş: 10.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:48
Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası'nda deniz suyu metrelerce çekildi.
Çuğra, Kurbağlı ve Düzler sahillerinde geniş alanlarla birlikte küçük adacıklar meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, uzmanlar, belirli dönemlerde yaşanan gelgit hareketlerinin ve atmosferik basınç değişimlerinin bu tür olaylara sebep olabileceğini belirttti.
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