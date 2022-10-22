Ercan Saatçi kimdir?

Ercan Saatçi İzel ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin konuğu olacak. Ercan Saatçi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968'de İstanbul'da doğan Ercan Saatçi, mandolin, akordeon ve keman çalabilmektedir. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katılan ünlü isim, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas bölümüne girmiştir. TRT Eurovision finallerine kalan Ercan Saatçi, o seneler içerisinde İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. 1990 yılında ise Grup Vitamin'i kurdu fakat Gökhan Semiz ile anlaşmazlıklar sebebiyle gruptan ayrıldı.