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        Haberler Magazin Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e; " Seni vuracağım"

        Ercan Deniz'den kardeşi Özcan Deniz'e; " Seni vuracağım"

        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki husumetin boyutu ses kayıtlarında ortaya çıktı. 'Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var' gibi ifadeler kullanan Ercan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:24
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        "Seni vuracağım"
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        Özcan Deniz ile 22 yıl boyunca menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz, geçtiğimiz aylarda kavga ederek iş ilişkilerini sonlandırmıştı.

        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
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        İlerleyen zamanlarda iki kardeşin aralarındaki sorunun maddi nedenlere dayandığı ortaya çıkmıştı. Ercan Deniz'in ihbar etmesiyle Özcan Deniz hakkında vergi incelemesi ve Sarıyer Uskumruköy'deki 3 adet villaya eklemeler yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu süreç içinde Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiği iddia etmişti. O iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        "Para akladık"
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        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki husumetin boyutu ses kayıtlarında ortaya çıktı. Şikâyet üzerine Ercan Deniz hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesindeki ses kayıtlarında Ercan Deniz'in, Özcan Deniz’e yönelik 'Seni vuracağım. Herkesin gözü önünde vuracağım. Bir haftan var' gibi ifadeler kullandığı belirtildi.Ercan Deniz'in, kız kardeşi Melek Kasap'ı da ölümle tehdit edildiği öğrenildi.

        "Beni ölümle tehdit ediyor"
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        Avukat İrem Demir Kural aracılığıyla bulunulan başvuruda, Ercan Deniz hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması ve Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılması talep edildi. Dilekçeye, ses kayıtları ve video görüntüleri delil olarak eklendi.Ercan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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        #özcan deniz
        #Ercan Deniz

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