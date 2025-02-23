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        Haberler Magazin Özcan Deniz: Ağabeyim beni ölümle tehdit ediyor - Magazin haberleri

        Özcan Deniz: Ağabeyim, beni ölümle tehdit ediyor

        Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeden korunma talebinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:01
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        "Beni ölümle tehdit ediyor"
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        Her şey, Özcan Deniz'in 2023'te İran vatandaşı Samar Dadgar ile evlenmesinden sonra başladı. Deniz, yeni eşine ne kadar sarıldıysa anne ve kardeşlerinden o kadar uzaklaştı.

        "Benim" diyen öğleden sonraki tartışma programlarını kıskandıran söylemler, tartışmalar ve olaylar, Deniz ailesini çepeçevre sardı.

        Samar Dadgar Deniz - Özcan Deniz

        Aile içinde kalıp, ömür boyu dile getirilmemesi gerekenler, sosyal medya aracılığıyla herkese sunuldu.

        Bütün bunların nedeni de maddi...

        Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz’in arası, açılan tapu davaları nedeniyle bozuldu.

        Bitmeyen öfke
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        Özcan Deniz, Sarıyer’de kendisine ait olan 3 adet mülkün tapusunu ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti.

        Kararından vazgeçerek tapuları kendi üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz , İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Anne Kadriye Deniz'in Ercan Deniz'den yana saf tutmasıyla Özcan Deniz, kendisini dünyaya getirip büyüten kadını bir anda sildi.

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        Özcan Deniz hastanelik oldu
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        Özcan Deniz, bütün bu yaşananlardan sonra geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirdi. Doktorunun gerekli görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılacak.

        Özcan Deniz - Ercan Deniz

        Deniz ailesindeki son gelişme; ölüm tehdidiyle ilgili...

        Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'in kendisini ve ailesini hedef alarak açıkça ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Deniz, bu doğrultuda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

        Mahkeme, Ercan Deniz'in Özcan Deniz ve Samar Dadgar Deniz'e 3 ay boyunca yaklaşmaması yönünde yaptırım kararı verdi.

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        #özcan deniz
        #Ercan Deniz
        #Samar Dadgar

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