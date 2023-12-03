Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Eray Şahin'den 'Bir Parça Aşk'

        Eray Şahin'den 'Bir Parça Aşk'

        Eray Şahin, yeni şarkıcı 'Bir Parça Aşk'ı müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eray Şahin'den 'Bir Parça Aşk'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eray Şahin, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Barış Durmaz'a ait yeni şarkısı 'Bir Parça Aşk'ı dinleyicileriyle buluşturdu.

        Unutulamayan, özlem dolu bir aşk hikâyesinin anlatıldığı şarkının video klibinin yönetmenliğini ise Utku Çılgın üstlendi.

        Yurt dışında yaşayan Eray Şahin, "Özlemimi şarkılarla dile getiriyorum, şarkı söylemek hem benim için vazgeçilmez bir duygu hem de uzakta olmanın, özlemin dile getiriş biçimi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eray Şahin
        #Bir Parça Aşk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        İzmir'de 'hayalet nişancı' iddiası! 5 kişiyi yaraladı
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Can Gürzap için veda töreni
        Can Gürzap için veda töreni
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Gasp dehşetinden tüyler ürperten cinayet çıktı!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Hava almak için çıktığı 7'nci katın balkonundan düşerek can verdi!
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Ece Ronay detayı ortaya çıktı
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Mavi bültenle aranan suç örgütü yöneticisi yakalandı!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        Okula gitmenin önündeki engel: Bitlenme
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        En çok seyirci toplayan yerli komedi filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa