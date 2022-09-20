EPDK'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinin hedefinin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı bildirildi.
EPDK'den, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun düzenlememize yönelik kullandığı 'elektriğe çökme vergisi' ifadesi haksız bir ithamdır ve gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Zira lisanssız elektrik üretim uygulamasının hedefi, tüketilen enerjinin üretilmesi yani ihtiyaç duyulan enerjinin üretilmesidir. Bunun yöntemi, kuralları bellidir ve bu yolla sağlanan fayda herhangi bir şirket, kurum ya da kuruluşa değil 'bütün tüketicilere' yansıtılır." ifadeleri kullanıldı.
Enerji tüketimi olmayan bir kişinin elektrik üretimi yapabilmesinin yöntem ve kurallarının da belli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurumumuzdan lisans alan herkes dilediği kaynaktan elektrik üretimi yapabilme imkanına sahiptir. Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği incelendiği takdirde hedefin tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek olduğu ve bu alanda yatırım yapanların önünü açan pek çok uygulamayı barındırdığı görülecektir. EPDK, hiçbir yatırımcının ürettiği enerjiye çökmez ya da yatırımından ötürü cezalandırmaz. Ancak lisanssız elektrik üretimi uygulamasının, kolay yoldan para kazanma yöntemi haline getirilmesine, böylelikle gerçek tüketicilerin hakkının yenmesine de müsaade edilmeyecektir. Kurum olarak düzenlememiz ile ilgili bütün muhataplarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en doğru şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz."
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Elazığ'da partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"EPDK bir karar aldı. 'Fazla elektriği bana satacaksın, sana para vermeyeceğim.' Bu elektriğe çökme vergisidir. Bu ancak olağanüstü koşullarda olacak bir kuraldır. Ortada savaş yok. Yatırım yapılmış, sen onun enerjisine çöküyorsun. Bu da suç. Anayasaya, hukuka, adalete aykırı."
#yataytekli#haber#https://www.haberturk.com/son-dakika-chp-lideri-kilicdaroglu-ndan-hakimlere-adaletsizliginizi-biliyorum-3521970#center#
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