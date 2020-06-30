EPDK'da elektrik tarifesi toplantısı

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),saat 12.00’de 1 Temmuz’dan geçerli 3 ay boyunca uygulamada olacak yeni elektrik tarifelerini belirlemek üzere “özel” olarak toplanıyor. tek gündem maddesi var, yeni elektrik tarifeleri.

Elektrikte, son dakika sürprizi yaşanmazsa zam ya da indirim beklenmiyor. mevcut tarifenin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kurul, genelde haftalık olağan toplantılarını perşembe günleri yapıyor. Peki, doğal gaz… BOTAŞ da yeni doğal gaz tarifeleri için son hazırlıklarını yapıyor. Gaz tarifesinin de gece ilan edilmesi bekleniyor.