EPDK Başkan Yardımcısı Ulutaş: Gizli zam söz konusu değil

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş Bloomberg HT'ye katıldığı programda elektrikte son kaynak tedarik tarifesini değerlendirdi.

Ulutaş düzenlemeden 41 milyon mesken abonesinden 1,2 milyon abonenin etkileneceğini belirterek "Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin altındakiler için herhangi bir zam yapmadık. Gizli zam gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Ulutaş 1,2 milyon mesken abonesinin yıllık tüketiminin 10 bin kilovatsaati bulduğunu belirterek sübvansiyonlarla ihtiyacın çok üzerindekileri desteklememek adına düzenleme yapıldığını belirtti. Ulutaş, yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin altındakiler için herhangi bir düzenleme yapılmadığını tekrar vurguladı.

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