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        Haberler Ekonomi Enerji EPDK akaryakıt depolama tarifelerini düzenledi - Enerji Haberleri

        EPDK akaryakıt depolama tarifelerini düzenledi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerinde değişikliğe gidildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:01
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        EPDK akaryakıt depolama tarifelerini düzenledi
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        Konuyla ilgili kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, Güzel Enerji Akaryakıt AŞ’nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin günlük depolama hizmeti bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 4,14 lira olarak belirlendi.

        Şirketin depolama teslim alma hizmeti bedeli de metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 8,25 lira, teslim etme hizmeti fiyatı ise metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 10,32 lira olarak tespit edildi.

        Bununla birlikte, Ulusal Marker İşlemi ve mesai saatleri dışında yapılan hizmetler için ek olarak metreküp başına 2,26 lira yan hizmet bedeli uygulanacak.

        Uzun süreli kapasite kiralanması durumunda ise şirketin günlük depolama tarifesi, metreküp başına benzin, motorin vebioyakıt için 2,38 lira, günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin, motorin ve bioyakıt için 22,23 lira olacak.

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        Söz konusu durumda mesai saatleri dışında yapılan hizmet bedellerine ek olarak metreküp başına 2,43 lira yan hizmet bedeli alınacak.

        Öte yandan, Socar Turkey Akaryakıt Depolama AŞ'nin İzmir'deki Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin günlük depolama hizmet bedeli de metreküp başına benzin için 3,12 lira, havacılık yakıtı için 3,10 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için 3,23 lira olarak düzenlendi.

        Şirketin günlük depolama teslim alma ve teslim etme hizmeti bedeli ise metreküp başına benzin için 88,47 lira, havacılık yakıtı için 77,44 lira, motorin, biodizel ve denizcilik yakıtı için 98,39 lira olarak tespit edildi.

        Ayrıca, akaryakıt ile harmanlanacak ürünlerin hizmet bedeli, benzin türlerine harmanlanacak etanol için 88,47 lira ve motorin türlerine harmanlanacak biodizel için 98,39 lira oldu.

        Bunun yanı sıra EPDK, Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat AŞ'nin Mersin Tesisinde günlük depolama hizmet bedelini, metreküp başına benzin için 3,74 lira, motorin, bioyakıt ve havacılık yakıtı için 3,53 lira olarak belirledi.

        Şirketin günlük depolama teslim alma hizmeti bedeli ise metreküp başına benzin, motorin, bioyakıt ve havacılık yakıtı için 69,67 lira, teslim etme hizmeti fiyatı ise metreküp başına benzin, motorin, bioyakıt ve havacılık yakıtı için 43,84 lira olarak tespit edildi.

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