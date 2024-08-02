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        Haberler Magazin Genco Erkal'a veda töreni düzenlendi - Magazin haberleri

        Genco Erkal'a veda töreni düzenlendi

        Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle çarşamba günü 86 yaşında hayata veda etti. Erkal'ın vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:50
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          Uzun süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, çarşamaba günü 86 yaşında hayata veda etti.

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          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlendi.

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          Genco Erkal'ın kızı Ayşe Erkal, taziyeleri kabul etti.

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          Genco Erkal'ın hayranları, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda bir araya geldi.
          Törende Genco Erkal'ın gençlik yıllarından başlayarak yer aldığı tiyatro oyunlarından video ve fotoğraflar paylaşıldı.

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          Meslektaşları, Genco Erkal'a büyük bir hüzünle veda etti.

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          Sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı törenin başlangıcında, iki gün önce vefat eden Erkal'ın şiirlerinin yanı sıra Ercan ve Gökhan Çağıran, piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan, Tülay Günal, Yiğit Özatalay ve Deniz Güngören bir dinleti sundu. Dinletide Nazım Hikmet'in "Memleketim" şiiri ve ardından "İnsan insan" isimli beste seslendirildi.

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          "SANAT DÜNYASININ KOCA ÇINARIYDI"

          Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erkal'ın sevenlerine ve ailesine baş sağlığı dileyerek; "İyi ki bu ülkeden, bu şehirden, bu dünyadan Genco Erkal geçti. İyi ki onunla aynı dönemde yaşadık ve onun oyunlarını izledik. Güçlü sesini duyduk. Söylediklerini dinleme şansı yakaladık ve hissettik. O sanat dünyasının koca çınarıydı." ifadelerini kullandı.

          İmamoğlu, Erkal'ı Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacına benzeterek; "Ceviz ağacı verimliydi. Müthiş tutkusuyla hep üretti. Hep var oldu, en güzel en çetin cevizler onun dallarında yetişti. En sıcak günlerde onun gölgesinde ruhumuz dinlendi. Müthiş mücadele insanıydı. Sahneye taşıdığı her eserde görüşünü, duruşunu, tavrını net bir şekilde ortaya koydu." diye konuştu.

          Erkal'ın aynı zamanda toplumun sorunlarını dile getiren iyi bir anlatıcı olduğuna işaret ederek, "Genco Erkal, oyunlarıyla, söylemleriyle her zaman barışın ve halkın yanında olan, aynı zamanda en güçlü tonda 'savaşa hayır' diyen bir kahramandı." değerlendirmesini yaptı.

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          Programda, yönetmen Özcan Arca ve avukat Turgut Kazan da konuşma yaptı.

          Törene katılanlar arasında ayrıca Haldun Dormen, Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bedri Baykam, Altan Öymen ve eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin yer aldı.

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          Altan Öymen
          Hikmet Çetin
          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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          Bennu Yıldırımlar

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          Fırat Tanış

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          Songül Öden

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          Dolunay Soysert

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          Tülay Günay

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          Veda törenine katılmak isteyenler salona sığmadı.

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          Genco Erkal'ın cenazesi, ikindi vaktinde Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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          Ayşe Erkal - Fazıl Say

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        Genco Erkal hayatını kaybetti
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        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
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