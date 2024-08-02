Genco Erkal'a veda töreni düzenlendi

"SANAT DÜNYASININ KOCA ÇINARIYDI"

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erkal'ın sevenlerine ve ailesine baş sağlığı dileyerek; "İyi ki bu ülkeden, bu şehirden, bu dünyadan Genco Erkal geçti. İyi ki onunla aynı dönemde yaşadık ve onun oyunlarını izledik. Güçlü sesini duyduk. Söylediklerini dinleme şansı yakaladık ve hissettik. O sanat dünyasının koca çınarıydı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Erkal'ı Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacına benzeterek; "Ceviz ağacı verimliydi. Müthiş tutkusuyla hep üretti. Hep var oldu, en güzel en çetin cevizler onun dallarında yetişti. En sıcak günlerde onun gölgesinde ruhumuz dinlendi. Müthiş mücadele insanıydı. Sahneye taşıdığı her eserde görüşünü, duruşunu, tavrını net bir şekilde ortaya koydu." diye konuştu.

Erkal'ın aynı zamanda toplumun sorunlarını dile getiren iyi bir anlatıcı olduğuna işaret ederek, "Genco Erkal, oyunlarıyla, söylemleriyle her zaman barışın ve halkın yanında olan, aynı zamanda en güçlü tonda 'savaşa hayır' diyen bir kahramandı." değerlendirmesini yaptı.