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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 36° Antalya Güneşli 35° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 39°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık AFYONKARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 35°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 36°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 34°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı