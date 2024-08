İkinci evlilik yıl dönümlerini, nikahlarının kıyıldığı hastanede kutladılar

Güneş Özkaya Çamur ile İlker Çamur, 5 yıl önce tanıştı. Kendisine doğum günü hediyesi olarak özel bir tıp merkezinden check-up paketi alan Güneş Özkaya Çamur, sevgilisini de birlikte sağlık kontrolünden geçmeye ikna etti. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan İlker Çamur'un kan tetkik sonuçları kötü çıktı. Çamur'a kan kanseri ve 4'üncü evre lenfoma teşhisi konuldu. Doktorlar ilik nakli yapılmasına karar verdi ve kemoterapiye başlandı. Covid- 19'a yakalanan Çamur, 25 gün Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çamur'un tedavisine 57 gün de burada devam edildi. Kız isteme ve nişan merasimi için 1 Mayıs 2022 tarihini planlayan çift, Çamur'un hastanede yatması nedeniyle merasimleri hastane odasında gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade eden Güneş Özkaya Çamur, "Önemli olan iki kişinin aradaki bağı koparmamasıydı. Bu mücadelede birlikte hareket etmesi, biri düştüğünde diğerinin onu toplaması gerekiyordu" dedi. Eşi İlker Çamur'un tedavisi süresince iki kez entübe edildiğini ancak umutlarını hiç yitirmediklerini ifade eden Çamur, kısa süre sonra hayalini kurdukları bir köy evinde yaşamlarını sürdüreceklerini anlattı. Çamur, "İlker, biri nakil öncesi biri nakil sonrası iki kez entübe oldu. Bu süreçte vücudunuza çok iyi bakmanız gerekiyor. Refakatçi olarak benim de kendi vücuduma mental sağlığım için iyi bakmam gerekiyordu. Hasta da gıdaları ve ilaç takipleri de iyi yapıldığında zorlukları daha kolay atlatıyor. Umut olmazsa olmaz. Düşme noktasına da geliniyor. Ağacı, doğayı seven biri olarak; İlker hastanede yatarak tedavi gördüğünde 15 santimetre açılan bir cam kenarında refakatçi olarak hayatımı geçirdim. Sabır çok önemli. Şimdiyse ayda bir kez kontrole geliyoruz. Karşıyaka'da oturuyoruz. Ama bir köy evi hayalimiz vardı. 3 ay önce, Torbalı Kemalpaşa arasındaki Dağkızılca köyünde yeni bir ev aldık. Eşyalarımızı taşıyıp, kısa süre içinde orada yaşamaya başlayacağız. Kendimize daha sakin, daha keyifli, dostlarımızla bir arada olacağımız bir ortam yaratıyoruz" diye konuştu.

"HER YENİ GÜN YENİ İYİLEŞME"

Hastanenin Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran da kemik iliği nakilinin ardından da birtakım zorlukların yaşandığını kaydetti. İlker Çamur'a akraba dışı vericiden kök hücre nakli yaptıklarını belirten Dr. İfran, "Nakilden sonra ikinci yılda gayet iyi durumda olduğunu görmek çok güzel. Bizim kemik iliği naklinden de beklediğimiz bu. Kemik iliğinin onun vücuduna yaptığı hasarları önlemek için ilaçlar kullanıyoruz. Ama engelleyemediğimiz reaksiyonlar oluyor. Bunlar kemik iliğinin vücudu bir şekilde yabancı görmesinden kaynaklanıyor. İlker, bu sorunları yaşadı. Görme sorunları nedeniyle gözlük kullanıyor. Işığa karşı duyarlılık ve cilt sorunlarıyla birlikte bazı enfeksiyonlar ortaya çıktı. Bunların hepsi kemik iliği naklinden sonra gördüğümüz veya görebildiğimiz komplikasyonlar ama bir şekilde bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Nakilden sonra her şey günlük gülistanlık olmuyor bir anda. Ama her geçen gün daha iyi olacak, her yeni gün İlker'e yeni bir iyileşme hali sunacak" diye konuştu.

"SÜRECİN BİR YERİNDE VAZGEÇENLER VAR"

Kemik iliği bağışının gönüllülüğe bağlı bir süreç olduğunu dile getiren Doç. Dr. İfran, kesin kararlı olmadan verici olunamayacağına dikkat çekip, "TÜRKÖK ve Kemik İliği Bankası, bizim için çok önemli. Gönüllü olarak kemik iliği vermek isteyen kayıtlı insanlar var. Ancak bizim yaşadığımız sorunların başında sürecin bir yerinde vazgeçenlerin olması geliyor. Bunlar, bize ve hastaya hasar veriyor. Bu konuda bilinçli olmak gerekir. Bir kez gönüllü olduktan sonra bunun vicdani sorumluluğu çok büyük oluyor. Kesin bir karar vermediyseniz veya aklınızda soru işaretleri varsa, bunları gideremiyorsanız doktorunuzla konuşarak kemik iliği nakli için verici olmayın. Olmak istiyorsanız, süreci sonuna kadar götürün. Çünkü hastalarımız çok zarar görüyor" dedi.