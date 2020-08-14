EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 16 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.

LPG piyasasında ise 16 depolama lisansı verilirken, 17 lisans sona erdirildi.