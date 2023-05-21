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EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 doğal gaz dağıtım şirketinin 2 farklı tesisi için depolama tarifelerinin revize edilmesine karar verdiğini açıkladı

Giriş: 21.05.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti
AA

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin İzmit ve Kırıkkale'de bulunan tesislerine ilişkin depolama tarifeleri revize edildi.

DEPOLAMA VE TESLİM ALMA MALİYETLERİ DEĞİŞTİ

Bu kapsamda, İzmit'te bulunan tesiste benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyeti metreküp başına 2,72 lira, teslim etme ve teslim alma bedeli de iki tür için metreküp başına 34 lira olarak belirlendi.

Kırıkkale'de bulunan tesiste de benzin ve motorin türleri için günlük depolama maliyetinin metreküp başına 2,75 lira, teslim etme ve teslim alma bedelinin iki tür için metreküp başına 35 lira olması kararlaştırıldı.

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