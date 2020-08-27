Araç kiralama şirketi Enterprise, 2020 yılında odaklandığı büyüme hedefleri doğrultusunda şehir içi ofislerinin yatırımlarına devam ediyor.
Yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yeni normale dönüşün getirdiği mobilite ihtiyacıyla birlikte Bodrum, Antalya, Sivas, Fethiye ve İstanbul’da şehir içi ofisleri açan Enterprise, son olarak Ankara YHT Garı içerisindeki yeni ofisinde hizmet vermeye başladı.
Ankara YHT Garı ile birlikte pandeminin başından bu yana toplamda 6’ncı ofis yatırımını gerçekleştiren markanın, yıl sonuna kadar şehir ofislerinin sayısını 40’a kadar çıkarmayı hedeflediği belirtildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, "Pandemi döneminde de müşteriyi odağımıza alarak hareket ettik ve hijyeni işimizin temel unsur olarak ele aldık. Bu noktada şehir içi ofis yatırımları da yaparak müşterilerimizin araç kiralama süreçlerini olabildiğince kolaylaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
Araç kiralamaya yönelik talebi de değerlendiren Tangün, "İnsanlar pandeminin etkisiyle toplu ulaşımdan uzak durmaya çalışıyor. Bunun etkisiyle araç kiralamaya olan ilgi artıyor. Sadece günlük, haftalık değil aynı zamanda aylık kiralamada da talep artışını görebiliyoruz" dedi.
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