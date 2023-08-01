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        Haberler Futbol Enner Valencia, Brezilya'da siftah yapamadı! - Futbol Haberleri

        Enner Valencia, Brezilya'da siftah yapamadı!

        Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia, yeni takımında çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 12:46
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        Valencia siftah yapamadı!
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        Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia ardından Brezilya Ligi ekibi Internacional'e transfer oldu.

        Ekvadorlu yıldız golcü, Internacional formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşamadı.

        Dört karşılaşmada toplam 307 dakika süre alan Valencia, rakip kaleye sadece 4 şut yollayabildi.

        Enner Valencia, geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 karşılaşmada 33 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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